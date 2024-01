Pauvreté des enfants en Afrique du Sud, guerre des drones en Ukraine et programme 'Welcome corps' de Biden aux États-Unis

Ici le monde c’est un voyage en 3 escales de ce qui fait l’actualité à l’étranger. Cap ce dimanche sur l’Afrique du Sud. 2023 s’est terminée, comme chaque année, avec 2 réveillons, 2 fois plus de moments pour s’amuser mais l’année nouvelle commence par un rapport alarmant sur la pauvreté des enfants. 37% des petits sud-africains vivent sous le seuil de pauvreté. 27% présentent un retard de croissance dû à la malnutrition. Des chiffres similaires à ceux de certains pays du Tiers-Monde.

Alors que l’Afrique du Sud est la deuxième plus grosse économie du continent. Le principal parti d’opposition a même déposé plainte contre le président Cyril Ramaphosa devant la Commission sud-africaine des droits de l’Homme. En Ukraine, l’année nouvelle commence comme elle s’est terminée, avec la guerre. Une guerre qui prend aujourd’hui une nouvelle tournure. On peut parler d’une guerre des drones. L’Ukraine entend produire un million de drones pour son armée en 2024. Enfin Aux Etats-Unis, le président Biden relance son programme ' Welcome corps





