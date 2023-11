Paus Franciscus trekt in december naar klimaatconferentie in Dubai

De 86-jarige kerkvorst kondigde aan dat hij van 1 tot 3 december naar de COP28-top in het Arabische emiraat Dubai zou reizen. “Ja, ik ga naar Dubai”, zei de Argentijn.

In de afgelopen jaren is er verschillende keren gespeculeerd dat de paus een klimaattop zou kunnen bijwonen. Tot nu toe is dit echter nog nooit gebeurd. Franciscus heeft in preken en gebeden herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van klimaatverandering.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

MULTILIVE. Standard heeft schaapjes op het droge tegen Harelbeke, AA Gent neemt pas in slotkwartier afstand van Patro EisdenLIVE. Kan Beerschot na rust schade beperken? Club Brugge maakt er al 0-6 (!) vanTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarktCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast headtopics.com

Paus Franciscus trekt in december naar klimaatconferentie in DubaiPaus Franciscus gaat voor het eerst een klimaatconferentie bijwonen. Dat heeft hij woensdagavond bekendgemaakt op de Italiaanse televisiezender Rai. Lire la suite ⮕

Titelverdediger Antwerp haalt uit tegen moedig Lierse en tankt vertrouwen voor zwaar drieluik dat volgtNa de mokerslagen van de jongste weken weet landskampioen Antwerp weer wat winnen is. De Great Old liet zich niet verrassen door tweedeklasser Lierse en stootte met overduidelijke 1-4-cijfers door naar de achtste finales van de Croky Cup. Lire la suite ⮕

Personeelstekort nekt kippenkraam: “Eerste keer in dertig jaar tijd dat we zoiets meemaken”25 jaar lang stond het kippenkraam van De Rijdende Kip op zondag in Kampenhout. Door aanhoudende personeelstekorten zal dit voortaan niet meer het geval zijn. Ook in Veltem kunnen ze niet meer op de wekelijkse standplaats staan. Lire la suite ⮕

De wereld vindt dat Israël te ver gaat door pijlen te richten op ziekenhuizen in GazaHet Israëlische dreigement om hospitalen in Gaza met honderden patiënten en 10.000 ontheemden te bombarderen, leidt tot wereldwijde afkeuring. Ook de VS benadrukken steeds vaker dat Israël meer moet doen om Palestijnse burgers te ontzien. Lire la suite ⮕

Auteur Peter Mangel Schots: ‘Niemand bij de uitvaart betekent niet dat er niemand was bij leven’Al acht jaar lang begeleiden dichters de eenzame uitvaarten in Leuven. Peter Mangel Schots duikt telkens in de snippers van het levensverhaal dat nog achterblijft. ‘Sommige levens waren triest, andere niet.’ Lire la suite ⮕

Autoriteiten in Maine wisten al maanden dat de schutter een bedreiging vormdeDe autoriteiten wisten hoe kritiek de geestelijke gezondheidstoestand was van Robert Card. Dat bewijzen nieuwe documenten van het politiedepartement in Maine. Toch kon de oud-militair wapens aankopen en achttien mensen om het leven brengen in Amerika’s dodelijkste schietpartij dit jaar. Lire la suite ⮕