Pater (80), die vroeger in Sint-Barbaracollege werkte, op non-actief gezet in Aalsterse school waar hij nu vrijwilliger was

Een pater die tot voor kort werkzaam was als vrijwilliger in het Sint-Jozefscollege in Aalst is met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door de directie van de school. Dat na beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werkte voordien in het Sint-Barbaracollege in Gent, maar vertrok later naar Aalst waar hij ook directeur was van Levensvreugde Verblijven vzw.

De meldingen kwamen er nadat voormalig minister Vincent Van Quickenborne en radiopresentator Sven Ornelis getuigden over misbruik in het Sint-Barbaracollege.Het Sint-Jozefscollege in Aalst is pas sinds donderdagavond op de hoogte van de beschuldigingen en ondernam meteen actie. “De man is nu op non-actief gezet en is niet meer welkom op het hele schooldomein", reageert algemeen directeur van de school Liesbeth Van den Bossche.

“Het is pijnlijk en lastig om hiermee geconfronteerd te worden", gaat Van den Bossche verder. "We denken vooral aan de ouders en hun bezorgdheden. We zijn zelf geschokt en we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat zo’n zaken in de toekomst nog zullen gebeuren. Wij veroordelen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag op onze school”, aldus nog Van den Bossche. headtopics.com

Pater Rik D.G. (80) is met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door de directie van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Dat gebeurde naar aanleiding van recente getuigenissen over kindermisbruik door de man. Hij was tot op heden in de school actief als vrijwilliger voor de pastorale werking. De pater zelf ontkent alle beschuldigingen.

