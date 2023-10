Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: “Met

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: "Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen" Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: "Waarover ben je dan nog niet eerlijk?" Peter Boeckx filmde voor 'The sky is the limit' een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar "er klopte iets niet"

Negentien kinderen vormen allereerste kinderraad: "Samen leuke dingen bedenken voor onze gemeente"Negentien vertegenwoordigers van verschillende basisscholen in Sint-Gillis-Waas kwamen woensdag voor het eerst samen om de eerste kinderraad in de gemeente op te starten. "Het is van belang om de jeugd actief te betrekken in gemeentelijke besluitvorming", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Katja Daman neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter: "Wil spreekbuis van Vooruit worden"Katja Daman (Vooruit) heeft haar ontslag aangekondigd als voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas. Op het einde van de gemeenteraad van donderdagavond kondigde ze aan vanaf volgende maand als raadslid te zullen optreden om de standpunten van haar partij naar voren te brengen.

Basisschool Sint-Jan in Tisselt krijgt AED-toestel: "Ook onze schoolomgeving is nu HARTveilig"De Basisschool Sint-Jan Tisselt (Willebroek) heeft er een AED-toestel bij. Het toestel werd op 24 oktober aan de ingang van de school gevestigd en is 24 uur per dag toegankelijk voor iedereen. "Dankzij vzw HeartSaver is de schoolbuurt nu HARTveilig", klinkt het.

Hotel Dennenhof en Vakantiehuis Sint-Aubertus krijgen Vlaamse steun voor energiebesparende werkenVlaams minister van onder meer Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 4,3 miljoen euro in 287 erkende toeristische logies en jeugdverblijven. Twee daarvan bevinden zich op Brasschaats grondgebied.

Directeur Sint-Barbaracollege over grensoverschrijdend gedrag door pater bij jonge Vincent Van Quickenborne e"We wisten niet dat ex-minister Vincent Van Quickenborne en radiomaker Sven Ornelis ook slachtoffer waren van die pater op onze school", zegt Jens Vandenhaute, directeur van het Gentse Sint-Barbaracollege. "Maar twee andere klachten over hem zijn indertijd wel correct behandeld en doorgespeeld.

Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in BooischotDe Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk. Jachthoorngroep Waldo zorgt weer voor een streepje muziek.