Pas de second succès pour Namur Capitale battu en Écosse

En déplacement près de Glasgow, les Namuroises n'ont pas pu accrocher une seconde victoire après leur succès initial à Lisbonne. Namur n'a en effet disputé que deux rencontres jusqu'ici en raison du conflit au Proche Orient qui perturbe le calendrier en raison de la présence du club israélien de Ramla. Les Namuroises occupent désormais la deuxième place provisoire du groupe derrière leurs adversaires du jour.

Revenues à 30-29 au repos, les Namuroises ont été progressivement décramponnées, payant cher leurs 23 pertes de balle et n'inscrivant que 13 petites unités en seconde période. Peyton Whitted (12 points, 13 rebonds mais 6 pertes de balle) et Laura Zelnyte (10 pts) ont été les meilleures réalisatrices dans le camp namurois.

