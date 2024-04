Pas d’agrandissement de l’hôpital des Bruyères à Chênée, mais une extension du parking

Pas d’agrandissement de l’hôpital et une extension du parking revue à la baisse : voilà en résumé, les changements apportés par le CHU au projet d’extension de l’hôpital des Bruyères à Chênée. C’est une deuxième tentative pour la direction, son premier projet avait été recalé par le Service Public de Wallonie et la ville de Liège. Cette seconde mouture prévoit de porter la capacité du parking à 773 places.

Cela signifie 340 places supplémentaires au lieu des 424 prévues initialement 'notre parking est régulièrement saturé et nous nous attendons à accueillir plus de patients dans les années à venir' nous confie le CHU et ce même si l’hôpital ne sera pas agrandi 'nous devons encore définir quels services seront basés ici ce qui jouera sur la fréquentation, mais de manière générale, les hôpitaux vont voir leur patientèle augmenter avec le temps' précise l’hôpital qui ajoute avoir revu sa copie en tenant compte des remarques émises par la ville et le SP

RTBFinfo

