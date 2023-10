Pas d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Australie, les négociations ont échoué

Les négociations entre l’Union européenne et l’Australie ont échoué à déboucher sur un accord de libre-échange cette semaine, malgré l’espoir d’une conclusion rapide, ont indiqué Bruxelles et Canberra, un ministre australien estimant lundi qu’il faudra plusieurs années avant une reprise des pourparlers.

Il est peu probable que les négociations reprennent au cours de 'la législature actuelle', a-t-il ajouté, suggérant que le gouvernement australien pourrait ne pas revenir à la table des négociations avant les élections législatives de 2025. 'Je pense qu’il faudra un certain temps avant qu’un gouvernement australien ou un dirigeant de l’UE soit en mesure de négocier un accord. Et c’est assez dommage', a ajouté Watt.

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Les Francs Borains se font dépasser par Beveren et marquent le pasDéfaits à Beveren, les Francs Borains reculent dans le classement. Ils tenteront de se refaire une santé en coupe de Belgique, dans un match où ils ont moins à perdre, à Saint-Trond. Lire la suite ⮕

Non, les vaccins ne sont pas responsables de la surmortalité en 2022Une équipe internationale de chercheurs a publié une étude évaluant l’impact de la chaleur sur la surmortalité pendant l’été 2022. Lire la suite ⮕

Les sélections et les dernières nouvelles en P1, P2A, P3A et P3BIl y a plusieurs incertitudes à Ère, tout comme à Estaimbourg B et à Bléharies. Lire la suite ⮕

Pourquoi les prisons belges sont-elles plus engorgées que les prisons des pays nordiques ?Les pays nordiques ont-ils un meilleur système carcéral que la Belgique ? Pour la Belgique, la plateforme d’information... Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕