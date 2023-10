Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschoot

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er een engelbewaarder bij heb”

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de vermoedelijke dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

Advocate doodgeschoten voor advocatenkantoor, zoon raakt gewond aan schouderAan het advocatenkantoor Flamee - Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem zijn zaterdagmiddag advocate Claudia Van Der Stichelen en haar zoon neergeschoten. De vrouw overleefde het niet. Lire la suite ⮕

Advocate doodgeschoten voor kantoor, dader op de vluchtAan het advocatenkantoor Flamee - Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem zijn zaterdagmiddag advocate Claudia Van Der Stichelen en haar zoon neergeschoten. De vrouw overleefde het niet. Lire la suite ⮕

PORTRET. Doodgeschoten advocate Claudia Van Der Stichelen (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”“Een gedreven advocate, die altijd tot het uiterste ging voor haar cliënten.” Het is een zin die telkens weer terugkomt als het gaat over de betreurde advocate Claudia Van Der Stichelen (58), die zaterdagmiddag door een onbekende man werd doodgeschoten. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Une fusillade éclate ce samedi dans un cabinet d’avocats à Hautem-Saint-Liévain : une femme blessée, sonUne fusillade a éclaté ce samedi après-midi au cabinet de l’avocate Claudia Van Der Stichelen à Hautem-Saint-Liévain, en Flandre orientale. Lire la suite ⮕