Parken dicht voor nakend stormweer: oproep tot voorzichtigheid op begraafplaatsen

Het Romain De Vidtspark en Mercatorpark in Sint-Niklaas zullen donderdag niet toegankelijk zijn omwille van het voorspelde noodweer. De begraafplaatsen blijven wel gewoon open, al roept het …

De Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijks omzetverlies omwille van de komst van …Albert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed.

Crematorium Westlede, met vestigingen in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas, schakelt volledig over naar groene energie. De bestaande gasovens worden stelselmatig vervangen door elektrische. Luc (62) en Marco (28) Van Dael van uitvaartcentrum Van Dael-Sereni openen komend weekend de deuren van hun nieuw rouwcentrum op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Met een intieme aula willen ze …Een wagen met Nederlandse nummerplaat ging maandagavond over de kop op de E17 in Temse. headtopics.com

Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas ontvangt 54.000 euro subsidie Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Met het geld wordt het gebouw energiezuiniger en … De bestuurder van een wagen die eind vorig jaar een zwaar ongeval veroorzaakte in Belsele, moet zich medisch laten onderzoeken of hij nog wel met de wagen kan rijden. De man bleek zich immers niets …

Een 19-jarige scoutsleider die in december met zijn e-bike door het rode licht reed en nipt aan een zwaar ongeval ontsnapte, kreeg een werkstraf van 46 uur. De Vlaamse overheid komt met een subsidie van 500.000 euro over de brug om de plannen voor de heropwaardering van de Reinaert Galerij te ondersteunen. Het Sint-Niklase stadsbestuur nam eerder zelf … headtopics.com

