Ralf Schumacher a accordé cette semaine un entretien au magazine allemand Bunde. Au détour de questions sur sa passion pour le vin, l’ancien pilote automobile s’est exprimé au sujet de son frère Michael Schumacher près de dix ans après un grave accident de ski qui l’a laissé dans un état de santé critique après un grave traumatisme crânien : « Malheureusement, parfois la vie n’est pas juste.

Un conseil pour les enfantsDepuis son terrible accident survenu en décembre 2013 dans les Alpes françaises, peu d’informations circulent au sujet de l’état de santé de Michael Schumacher. La famille du septuple champion de Formule 1, s’efforce de protéger au mieux son intimité. Ralf Schumacher n’a pas souhaité rompre ce secret. Cela ne l’a pas empêché d’exprimer tout son soutien à la famille de son frère.

