Parcs et cimetières fermés à Liège dès ce mercredi soir et durant la journée de jeudi

En raison des vents importants annoncés à partir de la soirée de ce mercredi et surtout durant la nuit et la journée de ce jeudi, la Ville de Liège a décidé de fermer tous ses parcs et cimetières à partir de mercredi soir. L’ouverture ou non de la foire d’octobre ce jeudi fera l’objet d’une évaluation jeudi matin.

Certaines personnes pourraient être surprises si elles comptaient effectuer une visite dans un cimetière liégeois ce jeudi car ceux-ci ne seront pas accessibles. Les grands cimetières liégeois comptent en effet de nombreux arbres et des chutes de branches (voire d’arbres) ne peuvent pas être exclues. D’où la mesure de fermeture.

