Parcours quasi parfait pour Huy en Coupe AWBB 3X3, Wanze a créé la surprise «sans complexe»

Waremme s’offre le Challenge Hesbaye-Condroz aux tirs au but contre Jehay: «On ne leur a presque rien concédé» (+ nos 30 plus belles PHOTOS) Voici tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Province P1-P2 et du troisième tour de la Coupe P3-P4

Coupe AWBB 3x3 | Lucas Démoulin et Neufchâteau ont rendez-vous en finaleCe dimanche, Braine-l’Alleud accueillait le tour qualificatif de la Coupe AWBB 3x3. Sur place, quatre équipes de la province étaient présentes. Les hommes du BCCA s’y sont illustrés. Lire la suite ⮕

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique (Dames)Titre papier: Les Panthers sont qualifiées : En Coupe deCe sont les Panthers qui rencontreront, programmé le 5 décembre, Braine au tour suivant de la Coupe et ce sera à Liège! Les Wallonnes se sont qualifiées avec une défense exemplaire. Lire la suite ⮕