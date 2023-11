– P3D : Fraîchement nommé, Sandro Petta veut fédérer à Goutroux en P3C Hainaut : «Je vais me donner à

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Romano Nervoso revient avec un titre pour Halloween qui annonce son nouvel albumRoman Nervoso, le célèbre groupe de rock louviérois a sorti cette semaine un nouveau clip sur YouTube nommé « It’s Halloween ». Il s’agit du premier single de son nouvel album qui sortira dans quelques mois. Lire la suite ⮕

Le Brésilien Zago nouveau sélectionneur d'une Bolivie en quête de résultatsLe Brésilien Antonio Carlos Zago a été nommé mardi sélectionneur de la Bolivie en remplacement de l'Argentin Fernando Costa remercié après quatre journées pour autant de défaites en qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. Lire la suite ⮕

Les actionnaires de Mithra ont révoqué à 70% le président du conseil d’administration et trois autresOn s’y attendait, une grosse majorité d’actionnaires de l’entreprise pharmaceutique Mithra ont révoqué ce lundi Christian Homsy, qui venait à peine d’être nommé président il y a six mois, ainsi que trois autres administrateurs. Ils leur reprochent les mauvais résultats actuels de l’entreprise. Lire la suite ⮕

– P1 : Mirko Mszanecky inscrit son premier but avec la P1 de Soignies: «Il m’a donné confiance pourSoignies a signé ce dimanche le carton du week-end en punissant Hornu à neuf reprises. Parmi les buteurs sonégiens, le jeune Mirko Mszanecky, qui a fêté sa première réalisation au sein de l’élite provinciale. Lire la suite ⮕

Poursuivi pour coups et blessures sur sa compagne, cet habitant de La Roche donne des explications bienUn habitant de La Roche est suspecté de frapper sa compagne. Mais le couple fait front. Tous deux parlent d’une chute dans l’escalier, d’une chute à vélo, ou encore d’une chute dans la rue. Pour le parquet, la victime est sous l’emprise de son conjoint. Lire la suite ⮕