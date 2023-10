– P3 : P3C Hainaut : Goutroux, qui accueille son nouvel entraîneur, se prend une gifle et voit son

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Le Sporting de Charleroi B enchaîne et s’installe sur le podium en N1 : «On ne doit pas se fixer de limite»

Deuxième lourde amende - 30.000 euros au total ! - en trois ans au club de football de Gosselies en P1 Hainaut : «D’autres clubs vont être contrôlés... On va devoir revoir notre vision des choses»

Luigi Micheletti est le nouvel entraîneur de Gosselies B en P3C HainautLes nouvelles se bousculent au stade Bardet... Cet ancien de la maison remplace Denis Dacet, promu dans le noyau A. Lire la suite ⮕

– provinciale 4H Hainaut : P4H Hainaut | Valentin Ernest retrouve Forges avec Rance dans un match duL’attaquant va affronter son ancien club et son ancien entraineur chez les Forgerons Rudy Genova. Lire la suite ⮕

P3C: Biesme B engage Majid Sbaa comme entraîneurLes Mettetois ont trouvé un nouveau T1 pour leur équipe B. Lire la suite ⮕

– P4 : P4F/P4G/P4G Hainaut | Des duels au sommet qui pourraient déjà compter…Dansnos trois séries, les équipes de tête vont s’affronter dans des duels pas encore décisifs mais déjà importants au niveau psychologique. Il y aura sansdoute pas mal d’enseignements à tirer à l’issue du week-end. Lire la suite ⮕

Philippe Ledent (Libramont), s’est éteint cette nuit, après voir lutté contre son cancerIl y a trois ans, Philippe Ledent, l’ancien vice-président de l’UCM, apprenait qu’il lui restait 1 à 7 ans à vivre. Il s’est battu pour défier les statistiques jusqu’au bout. Enthousiaste et curieux de tout ce qui se passait autour de lui, il s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi. Lire la suite ⮕