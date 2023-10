– P2C : Voici des vidéos de buts et plus de 120 photos de Jumet - Roselies ainsi que le reste de la

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.P3D Hainaut | Froidchapelle s’offre un derby de la Botte quelque peu à sens unique : «Une envie d’aller de l’avant»

P3C Hainaut : Goutroux, qui accueille son nouvel entraîneur, se prend une gifle et voit son capitaine partir en ambulance (PHOTO et VIDEO) Le Sporting de Charleroi B enchaîne et s’installe sur le podium en N1 : «On ne doit pas se fixer de limite»

Challenge La Meuse : voici nos 120 photos du Mémorial Stéphane DmyterkoLe Challenge La Meuse faisait escale à Herve ce samedi pour la 3e du Mémorial Stéphane Dmyterko. Retrouvez ici toutes nos photos de la course. Lire la suite ⮕

My-Cars Charleroi, le BH Jumet, Nalinnes et les autres : quand nos équipes se mettent àDix buts pour le Boca Hermano Jumet (D1 ABFS) et treize buts pour le Nalinnes (Interprovincial C Union belge): on a vécu vendredi soir une soirée comme on les aime avec quelques autres belles victoires en prime pour nos équipes. Lire la suite ⮕

Le père du footballeur Luis Diaz activement recherché après son kidnappingPlus de 120 soldats colombiens appuyés par des policiers ont continué dimanche à chercher le père du footballeur star de... Lire la suite ⮕

Le score de forfait, mais pas dans le même sens pour Havré et Givry!Voici les résumés des rencontres de P3C. Lire la suite ⮕

X, ex-Twitter, lance trois abonnements mensuels : voici les avantages dont vous pourrez bénéficierX, ex-Twitter, a lancé deux nouveaux abonnements vendredi, un an exactement après qu’Elon Musk ait racheté le réseau social (pour 44 milliards de dollars), désormais en difficulté financière. Lire la suite ⮕

Des nuages et plusieurs averses : voici les prévisions météo pour ce week-endLa journée débutera sous un ciel très nuageux samedi, avec parfois quelques averses, surtout dans la zone littorale et en Ardenne. Le temps sera plus sec dans les autres régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Lire la suite ⮕