P1 Dames : Basket (P1 Dames) | Soignies reprend des couleurs contre Marcinelle: «Toutes les joueuses

R1 dames : Les dames de Huy veulent préserver leur brevet d'invincibilité en R1: «On doit rester surAlors que la majorité des équipes est au repos, les dames de l'Union Huy Basket reçoivent Pepinster ce samedi à 18h. Elles veulent rester invaincues. Présentation avec le coach Mike De Keyser. Lire la suite ⮕

D1 dames | Laurent François dans le grand bain à Charleroi EP Ladies : «Le défiLe désormais ancien coach de Braine B fera ses grands débuts officiels avec les Carolorégiennes ce dimanche à Malines (15h15). Lire la suite ⮕

Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les damesRuben Verheyden a assumé son statut de favori, dimanche, dans le cross court de la CrossCup de Roulers qu'il a contrôlé depuis la tête de la course. Favorite chez les dames, Mariska Parewyck a perdu connaissance alors qu'elle était en tête et Lotte Scheldeman a finalement remporté la course. Lire la suite ⮕

– BNXT League : Liège Basket fait mieux que le forfait, mais perd sur le parquet d’AnversAprès la saga des coulisses, le match entre Anvers et Liège a donc été joué. On retiendra que tout s’est bien passé et que Liège a fait mieux qu’un score de forfait avec une très honorable défaite de dix points seulement. Lire la suite ⮕

– TDW : Basket | Encore un échec du BB BrunehautLes «Lionnes» ont loupé trop de paniers en première comme en seconde mi-temps pour espérer venir à bout de Laarne Lire la suite ⮕

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s’impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s’estimant lésés par l’arbitrage. Lire la suite ⮕