OVERZICHT. Wie krijgt nu wel nog Ozempic en wie niet?

kwam deze week met de aanbeveling om Ozempic uitsluitend voor te behouden voor patiënten met diabetes type 2 en nog een aantal mensen met ernstige obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet al weten de aanbeveling meteen te zullen omzetten in een Koninklijk Besluit. Dat is meteen bij publicatie in het Staatsblad van kracht, vermoedelijk binnen een tweetal weken.

DE INSIDER. Is verbod op Ozempic tegen obesitas de oplossing? “Weeral is overgewicht de ‘schuld’ van de mensen”en blijft dus zeker beschikbaar voor hen. Indien ze het geneesmiddel niet kunnen gebruiken, kan dat leiden tot een ontregeling van hun bloedsuikerspiegel. Patiënten kunnen hypo’s of hypers krijgen, met symptomen zoals flauwvallen, coma en epileptische aanvallen.

Ozempic mag ook nog altijd worden voorgeschreven voor patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van eenen voor patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van eenPatiënten die met het geneesmiddel behandeld werden voor obesitas, maar niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, dienen in overleg met hun arts de behandeling af te bouwen en te stoppen. “Al is er wel één uitzondering”, meldt het kabinet van minister Vandenbroucke. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Lire la suite:

gva »

Mensen met ernstige obesitas, zullen toch nog Ozempic mogen nemenWie aan ernstige obesitas lijdt, zal toch nog Ozempic mogen nemen. Dat staat in een aanbeveling van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Minister Frank Vandenbroucke gaf aan dat hij de aanbeveling zal volgen. Lire la suite ⮕

Les personnes souffrant d'obésité sévère pourront tout de même obtenir l’OzempicLes patients atteints d’obésité sévère ne seront finalement pas exclus en tant que bénéficiaires du médicament... Lire la suite ⮕

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wil Ozempic nu toch ook beschikbaar stellen voor mensen met ernstige obesitasDe Taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG heeft woensdag de aanbeveling geformuleerd om het geneesmiddel Ozempic uitsluitend voor te behouden voor patiënten met diabetes type 2 en een aantal mensen met ernstige obesitas. Lire la suite ⮕

Delhaize Wilrijk heeft vanaf vandaag zelfstandige uitbaterDe Delhaize in Wilrijk is vandaag een nieuw tijdperk ingegaan. Want de winkel wordt vanaf nu open gehouden door een zelfstandige uitbater. Een paar maanden geleden was daar bijzonder veel rond te doen. Het personeel vreesde toen dat ze ontslagen zouden worden of dat ze onder andere voorwaarden zouden moeten werken. Lire la suite ⮕

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruikVanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke snelweg wordt opnieuw afgesloten. Lire la suite ⮕

Vanaf 1 mei worden PFAS-tuinen in Zwijndrecht afgegravenTen laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting. Lire la suite ⮕