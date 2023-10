OVERZICHT. Maak een wandeling in de herfstvakantie: dit zijn de mooiste wandelroutes per provincie

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Ben je een nachtuil? Dan moet je harder wennen aan het winteruur, en dat zullen ze merken op je werkTine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in...

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Ben je een nachtuil? Dan moet je harder wennen aan het winteruur, en dat zullen ze merken op je werkTine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Hoe het vaderlandse wielrennen vandaag veel meer is dan alleen Evenepoel en Van AertBelgië heeft een gouden generatie sprinters. Lire la suite ⮕

Vooruit kocht slachtoffer MeToo-schandaal af - Russische luchthaven bestormd na landing vliegtuig uit Israël,Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

‘Wie van herinneringen leeft, leeft twee keer’Op haar 77ste debuteerde Maj Vandergeten vanuit het woonzorgcentrum als dichteres en columniste bij deze krant. Parkinson noch de dementie van haar grote liefde Charlie krijgt haar klein. ‘Ondanks alles heb ik nog veel mooie dagen.’ Lire la suite ⮕

Exmar-topman Nicolas Saverys: ‘Wie beweert dat fossiele energie geen toekomst meer heeft, denkt verkeerd’Na de mislukte beursexit van de Belgische gasrederij Exmar laat topman Nicolas Saverys duidelijk verstaan dat hij in fossiele energiebronnen blijft geloven. ‘We zijn pioniers en kampioenen van de innovatie op het vlak van olie- en gasinfrastructuur. Die rol willen we blijven spelen. Lire la suite ⮕

Wie naar Frankrijk gaat, is gewaarschuwd: nieuwste flitscamera is bijna onzichtbaar, maar ziet zelf allesWie vanaf volgend jaar met de wagen door Frankrijk rijdt, is nu al gewaarschuwd. De Franse politie neemt een nieuw soort flitscamera’s in gebruik die totaal onzichtbaar zijn en veel meer detecteren dan overdreven snelheid. Lire la suite ⮕