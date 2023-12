Overstromingen op de Rijn belemmeren scheepvaartverkeer

De overvloedige regen van de voorbije weken veroorzaakt erg hoge waterstanden op de Rijn. Op sommige plaatsen is het scheepvaartverkeer niet meer mogelijk of moet er trager gevaren worden. Afgelopen donderdag aan de Rijn in Duisburg. Het miezert op het jaagpad. De brede uiterwaarden zijn voor het grootste deel overstroomd. Bomen staan in het water, terwijl de rivier sneller dan anders stroomt. Op de Rijn valt amper een schip te bespeuren.

Op een normale dag is het hier een komen en gaan van schepen volgeladen met containers ijzererts of steenkool, op weg naar de vlakbij gelegen imposante hoogovens van ThyssenKrupp of de grote containerhaven in Duisburg. Normaal varen verderop nog veel meer schepen, naar het rijke en industriële zuiden van Duitsland of zelfs Zwitserland. Na een tijdje wachten op het jaagpad dobberen er stroomafwaarts toch twee schepen traag voorbij





