Overname van Bistro Maginique in Bergbos gaat niet door: “Nieuwe kandidaten mogen zich melden”

Daarom zoekt hij nu naar een nieuwe kandidaat-overnemer.Horecaman Jelle Trevels was niet van plan om zijn zaak in Heist-op-den-Berg over te laten, maar in vijf jaar tijd kreeg hij de vraag drie keer van hetzelfde geïnteresseerde koppel. Dit jaar besliste hij toch toe te happen en werd de overname bezegeld. De toekomstige uitbaters kondigden meteen hun nieuwe plannen aan. Ze zouden de bekende plek in het Bergbos weer de oude naam Bergola geven en zouden eind september heropenen.

“De overnemers beweren slachtoffer te zijn van hun investeerder, maar dat maakt uiteindelijk de rekening van Jelle niet”, zegt zijn raadsman. “We mogen vooral niet vergeten dat Jelle het grootste slachtoffer is in deze kwestie. Zijn zaak stond helemaal niet te koop, maar het werd hem meermaals gevraagd om ze van de hand te doen. Daarnaast stellen we ons ook wel vragen bij het feit dat er bepaalde handelingen nog gebeurd zijn na dagvaarding.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in Booischot headtopics.com

Gemeenteraadslid Jan Baestaens (ETA+) vraagt naar toekomst van Heistse reuzen: “Bouwvallige geraamtes als grof vuil gedeponeerd” Heistse jongeren kunnen ei kwijt in nieuwe jongerenpodcast: “Ze delen ideeën, ervaringen en kijk op de wereld”

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorsePutte polst met nieuwe feedbacktool naar tevredenheid over dienstverlening Nieuwe kandidaat voor prins carnaval in Herenthout wil gele frak ruilen voor mantel en scepter: “Carnaval zonder prins, dat kan toch niet” headtopics.com

Politie moet waterkanon inzetten in Bosuil na wedstrijd tussen Antwerp en Porto: politie pakt veertien heethoofden op

Lire la suite:

gva »

Bataille après la nouvelle défaite de l'Antwerp: 'Nous devons grandir en tant qu'équipe'Jelle Bataille a connu une nouvelle désillusion avec l'Antwerp mercredi soir en Ligue des Champions. Alors que les anversois menaient à la pause 1-0, ils ont été balayé au retour sur le terrain (1-4) et ainsi concédé une 3e défaite en autant de matchs. Lire la suite ⮕

‘Leerkrachten mogen het Israëlisch-Palestijns conflict in de klas niet negeren’Toen ik afgelopen week bezig was met de voorbereiding van mijn islamlessen, anticiperend op mogelijke vragen van mijn leerlingen over dit beladen thema, Lire la suite ⮕

Mensen met ernstige obesitas, zullen toch nog Ozempic mogen nemenWie aan ernstige obesitas lijdt, zal toch nog Ozempic mogen nemen. Dat staat in een aanbeveling van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Minister Frank Vandenbroucke gaf aan dat hij de aanbeveling zal volgen. Lire la suite ⮕

Gil Van Moerzeke is blij dat fans van KSC Lokeren-Temse toch aanwezig mogen zijn op het Lisp: “Zij maken echtNa de trip naar Heist-op-den-Berg trekt KSC Lokeren-Temse zondag opnieuw naar de provincie Antwerpen om het op het Lisp op te nemen tegen Young Reds, de beloftenploeg van Antwerp. Lire la suite ⮕

Nieuwe iMac in de pijplijn? Apple kondigt ‘Scary Fast’ event aan op HalloweenApple is al helemaal in halloweenstemming, want de techgigant heeft op die dag een verrassingsevent gepland. Wat we precies mogen verwachten is nog onbekend, maar volgens de geruchten zal Apple een nieuwe lijn iMacs lanceren. Lire la suite ⮕

Drie extra punten voor Cappellen na forfaitzege tegen beloften van OHLOndanks de 0-1-nederlaag van Royal Cappellen FC tegen de beloften van Oud-Heverlee Leuven, mogen coach Yves Van Borm en zijn manschappen toch drie punten bijschrijven. OHL voldeed niet aan de regels voor beloftenclubs en verliest met een forfaitscore. Lire la suite ⮕