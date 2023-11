Overleden dak- en thuislozen herdacht in Sint-Carolus Borromeuskerk

Want wie op straat leeft, sterft vaak te jong en ook te eenzaam, vindt de vereniging.

Op Allerheiligen herdenkt Kamiano overleden dak- en thuislozenIn de Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienseplein vond een herdenkingsplechtigheid plaats voor de dak- en thuislozen die afgelopen jaar zijn overleden. Het is een initiatief van Kamiano. De plechtigheid wordt opgedragen aan de ‘vrienden van de straat’. Lire la suite ⮕

Opnieuw schietpartij in Sint-Jans-MolenbeekIn de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een schietpartij voorgedaan, al de derde op evenveel dagen tijd. Kort na die schietpartij deed zich ook een achtervolging voor, die leidde tot in Vilvoorde en waarbij de politie twee personen kon inrekenen. Lire la suite ⮕

Crematoria Westlede in Lochristi en Sint-Niklaas schakelen over naar elektrische ovens: “Pioniers in Europa”Crematorium Westlede, met vestigingen in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas, schakelt volledig over naar groene energie. De bestaande gasovens worden stelselmatig vervangen door elektrische. Lire la suite ⮕

Marktkramers krijgen financieel duwtje voor komst Sint in de Piste: “Ze hoeven deze maand geen standgelden teDe Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijks omzetverlies omwille van de komst van Sint in de Piste voor een deel compenseren. “Met extra acties willen we ook de verplaatste markten aantrekkelijker maken”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Handtas uit wagen gestolen: inbrekers gaan aan de haal met bankkaart en smartphoneIn de Hekkestraat in Puurs-Sint-Amands hadden dieven het gemunt op een geparkeerde wagen. Lire la suite ⮕

Eerbetoon van Belfort van Brugge aan overleden ‘Friends’-acteur Matthew Perry gaat wereld rondDe klokken van het Brugse Belfort speelden gisteren I’ll be there for you van The Rembrandts, de titelsong van Friends. Het eerbetoon aan de overleden acteur Matthew Perry - die tien seizoen in de huid van Chandler Bing kroop - werd gefilmd door een Amerikaanse toeriste en intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op Tiktok. Lire la suite ⮕