Overduidelijke overwinning voor Kalmthout tegen GR Katelijne

KFC Katelijne won de uitwedstrijd tegen Heffen zondag met 0-1. Het enige doelpunt van het duel werd in de tweede helft gemaakt door Van Bogaert.Hooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.Zondag won Wavria B haar thuiswedstrijd tegen SC Duffel B. De wedstrijd eindigde op 3-1.Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen.

Politie vat twee inbrekers dankzij tip van alerte burger: “Zie je iets verdacht, laat het ons dan weten” De lokale politie van de zone Bodukap kon maandagavond twee mannen oppakken. Het duo wordt gelinkt aan verschillende diefstallen en woninginbraken. Ze werden opgemerkt door een alerte buurtbewoner …De politiepost voor de wijkwerking van de politiezone Bodukap blijft ook de komende negen jaar gevestigd in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver in de Lemanstraat.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …UPDATE. Davidsvest in Lier opnieuw toegankelijk

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: "In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek"

Overduidelijke winst voor Oelegem tegen Lentezon BOelegem won zaterdag van Lentezon B. Oelegem won het duel met 0-3. Lire la suite ⮕

Overduidelijke overwinning voor Bonheiden B tegen FC Putte BBonheiden B won zondag van FC Putte B. Bonheiden B won het duel met 3-0. Lire la suite ⮕

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Lire la suite ⮕

Westmalle speelt gelijk in uitwedstrijd tegen PulderbosWestmalle kwam in de eerste helft op een 2-0 achterstand tegen Pulderbos, maar in de tweede helft kwam Westmalle goed terug. Uiteindelijk werden de punten gedeeld en eindigde het duel op 2-2. Lire la suite ⮕

KSKS Herentals speelt gelijk tegen OostmalleKSKS Herentals speelde zaterdag gelijk in de uitwedstrijd tegen Oostmalle: 1-1. Eén speler van Oostmalle kreeg een rode kaart. Lire la suite ⮕