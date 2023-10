Ouragan à Acapulco: mise en place d'un pont aérien pour évacuer les touristes

'L'aéroport d'Acapulco est déjà rétabli pour un pont aérien', a indiqué le ministre de la Défense Luis Cresencio Sandoval, ajoutant que trois avions avaient été programmés à partir de 08H00 locales (16H00 HB). Il s'agit de vols commerciaux pour 'évacuer les touristes et la population locale' et pour envoyer 'des médecins spécialistes', a-t-il détaillé.

La ville s'est retrouvée dévastée et isolée (routes et aéroport coupés, tout comme l'internet) après le passage mercredi de l'ouragan Otis, de force 5, qui a touché terre avec des vents de plus de 250 km/h. Les autorités font part d'un bilan de 27 morts et quatre disparus.

Lire la suite:

RTL sport »

Mexique: au moins 27 morts à Acapulco après le passage de l'ouragan OtisAu moins 27 personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues après le passage du puissant ouragan Otis à Acapulco et dans sa région, dans le sud-ouest du Mexique, a annoncé jeudi le gouvernement mexicain. Lire la suite ⮕

Au Mexique, Acapulco partiellement dévastée par un puissant ouragan : 27 morts et un pont aérien humanitaireAu moins 27 personnes ont été tuées par le puissant ouragan Otis qui a dévasté et isolé la célèbre station... Lire la suite ⮕

Ouragan au Mexique: Acapulco partiellement dévastée, habitants et touristes coincésLa célèbre station balnéaire d’Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, est partiellement dévastée mercredi et ses habitants et touristes sont coupés du reste du pays après le passage d’un puissant ouragan dans la nuit de mardi à mercredi, d’après les premières images transmises par les médias mexicains. Lire la suite ⮕

Mexique : Acapulco partiellement dévastée par un puissant ouragan, les habitants et touristes coupés du mondeLa célèbre station balnéaire d'Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, est partiellement dévastée mercredi et ses... Lire la suite ⮕

L’ouragan Otis tue au moins 27 personnes à Acapulco : quatres autres personnes portées disparues (vidéo)Au moins 27 personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues après le passage du puissant ouragan Otis à Acapulco et dans sa région, dans le sud-ouest du Mexique, a annoncé jeudi le gouvernement mexicain. Lire la suite ⮕

Mexique : Acapulco partiellement dévastée par un puissant ouragan, 27 morts, les habitants et touristes coupés du mondeAu moins 27 personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues après le passage du puissant ouragan Otis à... Lire la suite ⮕