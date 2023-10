Les images de la carcasse de la Renault Mégane 2 vert citron retournée dans la végétation glacent encore le sang. C’était le 30 août 2022 aux petites heures du matin. Alors qu’elle circulait sur l’autoroute A26 en France, la voiture conduite par le jeune Samuel Turgy déviait de sa trajectoire. « J’ai doublé un 4x4 noir ou gris. Il roulait comme s’il était bourré. Il a fait un écart vers la gauche.

Les passagers arrière, eux, n’ont pas eu cette chance : n’ayant pas mis leur ceinture, les deux jeunes de 16 et 18 ans décèdent sur le coup après avoir été éjectés de l’habitacle.Cannabis et chaussetteL’enquête démontre finalement que Samuel conduisait sous l’influence du cannabis, aurait fait deux pointes de vitesse à 170 km/h et 200 km/h et conduisait… en chaussettes.

