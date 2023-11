Oudste man van België Jaak Broeckx (109) overleden: Albert Van Raemdonck (107), soldaat tijdens WOII, volgt he

Crematoria schakelen over van gas- naar elektrische ovens: energieverbruik daalt, maar ze werken wel iets trager

Crematorium Westlede, met vestigingen in Lochristi, Aalst en Sint-Niklaas, schakelt volledig over naar groene energie. De bestaande gasovens worden stelselmatig vervangen door elektrische. “Wij … Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in stadshart kunnen”

Luc (62) en Marco (28) Van Dael van uitvaartcentrum Van Dael-Sereni openen komend weekend de deuren van hun nieuwe rouwcentrum op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Met een intieme aula willen ze … Bestuurder gaat met wagen overkop op E17, vraagt aan toegesnelde hulpdiensten om fles wodka te zoeken headtopics.com

Een wagen met Nederlandse nummerplaat is maandagavond over de kop gegaan op de E17 in Temse. Alvorens de bestuurder naar het ziekenhuis werd gebracht, wou de man nog opzoek gaan naar zijn fles … Als ze zweeg tot na verkiezingen, kreeg ze nog eens duizenden euro’s: dit staat in dading tussen Vooruit en slachtoffer grensoverschrijdend gedrag

Een jaar na haar ontslag binnen Vooruit kreeg het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag stiekem een eerste bedrag uitbetaald. Na de verkiezingen van volgend jaar zou ze, mits ze zou … Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”Group Daenens neemt stevige participatie in RC Harelbeke, CEO Nico Daenens is nieuwe voorzitter van de Ratjes: “We gaan de club nog meer de plek geven die ze verdient”“Geen dag ging voorbij zonder I love you tegen elkaar”: Het verlies van Francis (16) is nog vers voor de familie“Geen dag ging voorbij zonder I love you tegen elkaar”: Het verlies van Francis (16) is... headtopics.com

Na het overlijden van man uit Limburg: Albert Van Raemdonck is de oudste man in BelgiëAlbert Van Raemdonck, die in juli zijn 107de verjaardag vierde, is vanaf vandaag de oudste nog levende man in België nadat dinsdag de Limburger Jaak Broeckx (109) overleed. Lire la suite ⮕

Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje doorDe muzikanten van de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs (Westerlo) hebben maandenlang gerepeteerd voor het jaarlijkse concert dat op zaterdagavond 4 november wordt gebracht in de Zoerla in Westerlo. Lire la suite ⮕

Bruce Springsteen komt weer naar België: concert op 2 juli in WerchterBruce Springsteen komt weer naar België: ‘The Boss’ houdt op 2 juli 2024 een concert in het Festivalpark in Werchter. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 3 november. Lire la suite ⮕

LIVE. Storm Ciarán trekt donderdag over België, ook omliggende landen zetten zich schrapStorm Ciarán zal donderdag in alle vroegte ons land bereiken. Voor West-Vlaanderen zal daarom code oranje van kracht zijn. De rest van ons land krijgt code geel. Het KMI waarschuwt voor schade en raadt aan voorzichtig te zijn. Ook omliggende landen zetten zich schrap. Volg hier alles live. Lire la suite ⮕

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen. Lire la suite ⮕