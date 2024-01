Oude Makro-gebouwen in Deurne worden gebruikt voor autostockage

De oude Makro-gebouwen op de Krijgsbaan in Deurne worden sinds kort gebruikt om auto’s te stockeren. Met grote opleggers worden de auto’s er gelost en nadien binnengereden. Volgens bronnen zou het om auto’s van autoverkoper Beerens Group gaan. Deel park-and-ride verhuurd als tijdelijke opslag voor autodealer: “onaanvaardbaar” voor Vlaams Belang, “tijdelijk” zegt Lantis Dat Beerens Groep één van de grootste autoverkopers is van ons land, is geen geheim.

Onlangs opende het bedrijf nog een gigantische autosite, in de oude fabrieksgebouwen van General Motors op de Noorderlaan. 100.000 auto’s kunnen op site jaarlijks verwerkt worden. En toch is die site van 200.000 vierkante meter niet groot genoeg, zo blijkt. Sinds vorig jaar huurt de autogroep de bovenste drie verdiepingen van de park-and-ride Havana in de Antwerpse wijk Luchtbal, waar plaats is om 670 auto’s te stockeren. Sinds kort is de Beerens Groep ook uitgeweken naar Deurn





