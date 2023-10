Oud-premier Boris Johnson aan de slag als presentator bij Britse nieuwszender

Taxichauffeur die Zweedse supporters zag neergeschoten worden, getuigt: “Ik keek die terrorist in de ogen”Jean-Claude Van Damme schaamt zich om acteerprestatie in 'Friends’: “Plots kusten ze me op de mond”

Mike Johnson verkozen tot SpeakerDe Republikein Mike Johnson is woensdag verkozen tot nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij kreeg 220 van de 435 parlementsleden achter zich. Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, allié de Trump, élu président de la Chambre des représentantsLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la... Lire la suite ⮕

Mike Johnson, allié de Trump, élu président de la Chambre des représentants aux Etats-UnisLe conservateur Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, a été élu mercredi président de la... Lire la suite ⮕

Trump steunt Mike Johnson als nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse oud-president Donald Trump schaart zich achter de kandidatuur van Mike Johnson als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Johnson zou een “fantastische” speaker zijn, meent de vastgoedmagnaat woensdag in New York. Daar staat hij terecht voor een fraudezaak. Lire la suite ⮕

États-Unis : Mike Johnson, un nouveau speaker 'catholique extrémiste' qui doit encore tout prouverLunette en écaille, cheveux poivre et sel, cravate rouge et costume bleu marine impeccable, l’élu républicain Mike... Lire la suite ⮕