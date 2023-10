Orthographe: « L’effort mérite d’être consacré à des choses plus importantes qu’apprendre des exceptions » (débat)

Des dizaines de linguistes, enseignants et figures de la culture français, suisses, canadiens et belges ont signé une tribune titrée «Il est urgent de mettre à jour notre orthographe». Professeure de linguistique à l’université de Saint-Louis, Anne Dister estime que « l’effort mérite d’être consacré à des choses plus importantes qu’apprendre des exceptions ».

On nous ressort tout le temps l’exemple de «nénufar», alors que pour ce mot, il n’y a en réalité aucune raison d’écrire «ph» . Dans les faits, l’invariabilité s’est généralisée, on n’entend pratiquement jamais l’accord à l’oral et l’accord n’apporte rien au sens. C’est, dont la remise en question n’est d’ailleurs pas neuve. Je lis tous les jours des fautes d’accord, y compris dans la presse. Pourquoi s’acharner?Anne Dister «L’effort mérite d’être consacré à des choses plus importantes qu’apprendre des exceptions.

Refuser de simplifier l’orthographe, n’est-ce pas tout bonnement élitiste? Le débat recouvre des enjeux démocratiques…le sens de l’effort mérite d’être consacré à des choses plus importantes qu’apprendre des exceptionsje prends mon bâton de pèlerin pour refuser l’écriture inclusive headtopics.com

, qu’on arrête de mettre un accent circonflexe à «ile» et à «aout», par exemple. Cette décision a été prise en 2008. Et les dictionnaires et toutes les instances ont validé les nouvelles graphies.Je l’observe chez mes étudiants, pourtant loin d’être nés en 1990. C’est qu’on n’a pas dû leur apprendre l’orthographe réformée.

Vianney donne des nouvelles de Florent Pagny: «Il s’en sort quand même très bien»Le chanteur a profité de son passage sur RFM ce samedi 28 octobre pour parler de son ancien partenaire de «The Voice.» Lire la suite ⮕

Bombardements à Gaza: inquiètes, les familles des otages exigent des explicationsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : la bande de Gaza bombardée, les familles des otages demandent des explicationsDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES13 : Neuville toujours devant, Rovanpera lâche des secondes, Ogier claque des tempsPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES13 : Neuville toujours devant, Rovanpera lâche des secondes, Ogier claque des tempsPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : au moins trois morts et des pannes de courant massives après des intempériesAu moins trois personnes ont été tuées samedi à Kiev par des chutes d’arbres et des centaines de localités se sont retrouvées sans courant en raison de fortes intempéries en Ukraine, où le réseau électrique reste fragile en raison des bombardements russes. Lire la suite ⮕