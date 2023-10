Orque échouée à La Panne : sauver un tel animal est quasi une mission impossible

Une orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour sauver l’animal n’ont pas réussi. 'Il y a peu de pistes qu’on peut utiliser pour sauver un animal comme celui-là', nous confirme un expert.

'On a essayé avec les services de sauvetage et avec un petit navire de nous positionner entre l’animal et la plage pour éviter un échouage', raconte Kelle Moreau. 'Mais cela n’a pas marché', explique-t-il. L’animal s’est finalement échoué. L’orque s’est donc échouée sur la plage. A ce moment-là, 'il y a peu de pistes qu’on peut utiliser pour sauver un animal comme celui-là', explique Kelle Moreau.

Une orque mâle s’échoue sur le rivage de la PanneUne orque mâle s’est échouée sur la plage de La Panne. L’orque nageait et avait été repérée au large de la côte... Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçue au large de la côte belgeUne orque nage au large de la côte belge depuis dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l'Institut belge royal des sciences naturelles. Il s'agit de la toute première observation d'une orque sur la côte belge. L'animal se trouve actuellement à hauteur de Saint-Idesbald. Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçu à la Côte belge ce dimanche : l’animal est échoué (vidéos)Une orque nage au large de la côte belge depuis dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l’Institut belge royal des sciences naturelles. Il s’agit de la toute première observation d’une orque sur la côte belge. L’animal est actuellement échoué à hauteur de Saint-Idesbald. Lire la suite ⮕

Auteur de trois buts, Anders Dreyer était en feu : les bulletins d’Anderlecht face à OHLLes Mauves ont décroché une belle victoire 5-1 contre les Louvanistes. Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçu à la Côte belge ce dimanche : l’animal s’est échoué sur la plage (photos et vidéos)Une orque nage au large de la côte belge depuis dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l’Institut belge royal des sciences naturelles. Il s’agit de la toute première observation d’une orque sur la côte belge. L’animal est actuellement échoué à hauteur de Saint-Idesbald. Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçu à la Côte belge ce dimanche : l’animal, qui s’est échoué sur la plage, est mort (photosUne orque a nagé au large de la côte belge ce dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l’Institut belge royal des sciences naturelles. Il s’agit de la toute première observation d’une orque sur la côte belge. L’animal s’est échoué à hauteur de Saint-Idesbald, où il est mort. Lire la suite ⮕