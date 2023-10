Orque échouée à la Panne : l’autopsie a lieu ce matin, 'son état de maigreur est lié au fait qu’il soit malade'

L’orque mâle qui s’est échouée hier sur la plage de la Panne est autopsiée ce matin. L’enjeu est de déterminer les causes de la mort du mammifère. Les premières manipulations de l’autopsie ont lieu à même le sable. Des vétérinaires venus des universités de Gand et Liège vont tenter de comprendre pourquoi l’orque s’est échouée.

Et quand un animal est malade, la première chose qu’il fait, c’est arrêter de manger. Donc là, son état de maigreur est lié au fait qu’il soit malade.' Les premières constatations et la découpe de l’animal ont lieu sur la plage. Un périmètre de protection est établi. D’autres examens sont prévus dans un second temps. Mais il est important d’aller vite.

