Orque échouée à La Panne : l’autopsie a lieu ce lundi matin

Une orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour sauver l’animal n’ont pas réussi. 'Il y a peu de pistes qu’on peut utiliser pour sauver un animal comme celui-là', nous confirme un expert.

On va découper l’animal et préserver une série d’échantillons. Le but est de déterminer la cause de la mortalité. On va prendre quasiment tous les organes pour faire des investigations en pathologie, en microbiologie mais aussi beaucoup d’analyses toxicologiques ; il faut savoir que les orques, surtout les mâles adultes sont très exposés à la pollution. En Mer du Nord, elle est très dangereuse pour les orques.

Une orque mâle s’échoue sur le rivage de la PanneUne orque mâle s’est échouée sur la plage de La Panne. L’orque nageait et avait été repérée au large de la côte... Lire la suite ⮕

Orque échouée à La Panne : sauver un tel animal est quasi une mission impossibleUne orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour... Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçu à la Côte belge ce dimanche : l’animal est échoué (vidéos)Une orque nage au large de la côte belge depuis dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l’Institut belge royal des sciences naturelles. Il s’agit de la toute première observation d’une orque sur la côte belge. L’animal est actuellement échoué à hauteur de Saint-Idesbald. Lire la suite ⮕

Une orque mâle aperçue au large de la côte belgeUne orque nage au large de la côte belge depuis dimanche matin, a indiqué Kelle Moreau de l'Institut belge royal des sciences naturelles. Il s'agit de la toute première observation d'une orque sur la côte belge. L'animal se trouve actuellement à hauteur de Saint-Idesbald. Lire la suite ⮕

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Auteur de trois buts, Anders Dreyer était en feu : les bulletins d’Anderlecht face à OHLLes Mauves ont décroché une belle victoire 5-1 contre les Louvanistes. Lire la suite ⮕