Organisatie Parijs-Roubaix wil chicanes introduceren om snelheid voor Bos van Wallers te doen dalen: “Benadrukken moeilijkheid van Trouée d’Arenberg”

De organisatie van Parijs-Roubaix wil chicanes introduceren om de snelheid voor het Bos van Wallers te verminderen. Op deze manier willen ze de moeilijkheid van de Trouée d'Arenberg benadrukken. Er is minstens één persoon herkenbaar in beeld die bier gooit, en de Belgische vereniging van profrenners heeft een klacht ingediend. Er zijn getuigen en veel filmpjes beschikbaar.

Sprinter Gerben Thijssen praat over zijn feestgedrag, zijn idool in de sprint en zijn vriendin Shari, die handiger is dan hij. Bekijk de video voor meer informatie

RECONSTRUCTIE. De noodlottige val die Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kostEen vreselijk verdict na een vreselijke val: het voorjaar is voorbij voor Wout van Aert, net nu het echt zou gaan beginnen. De ploeg bevestigde wat de afschuwelijke beelden al deden vermoeden: met een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben is Van Aert out voor de Ronde en Roubaix.

Jannik Steimle troeft 24-jarige Belg Ceriel Desal af en wint ‘mini-Parijs-Roubaix’ GP Denain, onfortuinlijke AJannik Steimle heeft de GP de Denain op zijn naam geschreven. De renner van Q36.5 Pro Cycling Team maakte deel uit van de vlucht van de dag en hield stand, samen met onze landgenoot Ceriel Desal, de man die hij klopte in de sprint.

Een hotel met yogastudio in het hartje van Parijs: welkom in HoyOp zoek naar rust waar je die het minst verwacht? Eva Berghmans trok met haar dochter naar Hoy, in het hart van Parijs, en werd getrakteerd op een weldadig universum met yoga, een badkamer als een kleine spa en een verrukkelijk ontbijt dat ook vegans verwent. En alle rust die ze zich maar kon wensen.

Rellen in voorstad van Parijs na dood van jongeman bij politieoperatieNa de dood van een 18-jarige man bij een politieoperatie afgelopen week, zijn zondagavond rellen uitgebroken in de Franse gemeente La Courneuve, ten noorden van de hoofdstad Parijs.

Parijs deelt 300.000 condooms uit tijdens Olympische Spelen: atleten krijgen twee rubbertjes per dagDe organisatie van de Olympische Spelen zal deze zomer 300.000 condooms ter beschikking stellen van de atleten en officials in Parijs. De stad van de liefde voorziet in het olympisch dorp twee rubbertjes per persoon en per dag.

Rellen in voorstad van Parijs na dood van jongeman bij achtervolgingIn het Franse La Courneuve, ten noorden van Parijs, zijn zondagavond rellen uitgebroken, na de dood van een 18-jarige man bij een achtervolging afgelopen week. Dat melden Franse media.

