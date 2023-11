Opvallend beeld: foto's Israëlische gijzelaars bedekken gevel kantoorgebouw aan Centraal Station in Antwerpen Ooit thuis voor Helmut Lotti en Kendrick Lamar, nu is internationaal bekende opnamestudio Galaxy Studios in Mol faillietBewoners, vastgoedmakelaars en verhuurders kunnen tot en met eind februari 2024 met vragen over discriminatie terecht bij het Infopunt Discriminatie Huurwoningen. Het gaat om een proefproject.

Seefbier, handtassen van Awardt en Frisko van IJsboerke verkozen tot hét product gemaakt in Antwerpen, Mechelen en Kempen In het KMSKA op het Zuid in Antwerpen zijn voor zo’n tweehonderd aanwezigen de prijzen ‘Hét Product Made in Antwerpen’ en Hét Product Made in Kempen’ uitgedeeld. Het Seefbier ging met de Antwerpse … Opvallend beeld: foto's Israëlische gijzelaars bedekken gevel kantoorgebouw aan Centraal Station in Antwerpen Een opvallend beeld in de Pelikaanstraat, in de Antwerpse stationsbuur





Politie legt illegaal pokerspel stil in café aan Centraal Station: 5.000 euro in beslag genomenDe Antwerpse politie heeft woensdagnacht een illegaal pokerspel stilgelegd in een café in de stationsbuurt. Al het speelgeld, goed voor meer dan 5.000 euro, werd in beslag genomen.

Radio Centraal bestaat 43 jaar en viert dat met een negendaagse marathonuitzending in Villa DelfiaDe alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat viert hij van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia.

Thierry Neuville neemt leiding in Rally van Centraal-Europa met winst in tweede klassementsproefThierry Neuville (Hyundai i20) heeft de eerste wedstrijddag van de Rally van Centraal-Europa als leider afgesloten. De 35-jarige Luikenaar won donderdagavond de tweede klassementsrit van de dag en nam zo de leiding over van de Estlander Ott Tänak (Ford Puma), nu tweede op 1.2. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) volgt als derde op 5.8.

Donkere dagen zorgen voor opvallend veel inbrakenDe lokale politie Berlaar-Nijlen registreerde deze maand al elf inbraken in inbraakpogingen. Korpschef Dirk Van Peer roept iedereen op om alert te zijn.

Harmonie Verbroedering pakt uit met opvallend concertDe Koninklijke Katholieke Harmonie Verbroedering pakt na vijf jaar opnieuw uit met een opvallend concert. Onder de (toepasselijke) titel Along the River gaat deze activiteit op zaterdag 28 oktober door in De Gam aan de Kardinaal Cardijnstraat 31 in deelgemeente Terhagen.

Hemel kleurt opvallend roze boven Antwerpen: wat is er aan de hand?De hemel boven Antwerpen kleurt zaterdagavond helemaal roze en dat levert prachtige foto’s op. Maar waar komt die speciale gloed vandaan? Het antwoord vinden we aan de andere kant van de Schelde.

