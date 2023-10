OPROEP. Herken jij je in de situatie van Linda Mertens, die de draad moest oppikken na het verlies van haar do

chtertje?Topper in Challenger Pro League levert geen winnaar op: Zulte Waregem blijft leider, voor LommelLinda Mertens (45) vergezelde vrijdagavond haar Milk Inc.-collega Regi op het podium van een …ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Dan toch dé ‘return’: Linda Mertens vergezelt Regi op podium van uitzinnig SportpaleisLinda Mertens (45) vergezelde zonet haar Milk Inc.-collega Regi op het podium van een uitzinnig Sportpaleis. Met de titel ‘The Return’ verwees de dj dus toch naar de terugkeer van de populaire groep na een hiatus van meer dan zes jaar. Linda trad niet meer op met Milk Inc. sinds ze haar dochtertje Lio verloor in 2017. Lire la suite ⮕

Politie zoekt getuigen van ongevalDe politie van de zone Neteland heeft een oproep naar getuigen van een verkeersongeval gelanceerd. Lire la suite ⮕

Peter Mertens (PVDA): “Dit lijkt op vestzak-broekzak operatie”Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens is niet overtuigd door de belastingverlaging van het Antwerpse stadsbestuur. Lire la suite ⮕

Is het Linda, of toch een wit konijn? De mogelijke ‘special guests’ van Regi voor ‘The return’ in het SportpalIs het Linda Mertens? Of zitten de fans compleet op het foute spoor? Met ‘The return’ tovert Regi (47) dit weekend in het Sportpaleis hoe dan ook een konijn uit zijn hoed. Aan kanshebbers geen tekort. We overlopen de opties. Lire la suite ⮕

Regi herenigd met Linda? Vanavond kan het gebeuren in het SportpaleisStaat Regi vanavond samen met Linda Mertens in het Sportpaleis? Het heeft er alle schijn van. Voor de populaire zangeres van Milk Inc. zou het een terugkeer door de grote poort zijn. Lire la suite ⮕

Regi-fans in het Sportpaleis verwachten maar één ding vanavond: “Als Linda er is, ga ik toch een traantje lateDe verwachtingen zijn hooggespannen in het Sportpaleis vrijdagavond. Regi verkocht twee keer zijn concert ‘The Return’ uit en die naam doet fans dromen. “Als Linda er niet is, kom ik nooit meer terug”, zegt Milk Inc.-fan Marc (53), die met zijn gezelschap al vroeg post vatte voor het podium. Lire la suite ⮕