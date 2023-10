Opnieuw 21 procent btw op zonnepanelen

Eerst besliste de Vlaamse regering om de installatiepremie voor zonnepanelen, die dit jaar nog maximaal 750 euro bedraagt, vanaf volgend jaar helemaal te schrappen. Daarna besliste de federale regering om het btw-tarief voor zonnepanelen op nieuwbouw weer op 21 procent te brengen, en dat vanaf 1 januari van volgend jaar. Voor wie eraan dacht om zonnepanelen te installeren, zijn de recente regeringsbeslissingen dus slecht nieuws.

Al is dat relatief. De Vlaamse premie voor zonnepanelen ging volgend jaar sowieso al omlaag. Door de dalende prijzen, gecombineerd met hoge stroomprijzen, was de premie eigenlijk al enige tijd overbodig, en kwam ze neer op een oversubsidiëring. De Vlaamse regering besloot daarom het geld elders in te zetten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van elektrische wagens.

Maar die hogere btw geldt alleen voor zonnepanelen op woningen van minder dan tien jaar oud. Voor oudere woningen blijft het verlaagde btw-tarief van 6 procent bestaan. En aan de businesscase van zonnepanelen verandert weinig. Ze blijven een uitstekende zaak om uw energiefactuur onder controle te houden.Voor consumenten die het financiële rendement van hun zonnepanelen willen optimaliseren, is het allicht belangrijker om hun zelfverbruik in de gaten te houden. headtopics.com

Door de invoering van de digitale teller is een echte batterij nodig, of beter nog ingrepen in het verbruik om de opgewekte energie onmiddellijk te verbruiken. Overschotten kunnen nog wel op het net worden gezet, maar dan wel aan het zogenaamde injectietarief. De vergoeding daarvoor is lager dan het voordeel van de terugdraaiende teller.Wie toch nog wil genieten van de bestaande premies en verlaagde btw, moet zich haasten.

