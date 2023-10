Opnieuw 21 procent btw op zonnepanelen

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.Vandaag om 14:20Gisteren om 21:00

Dokters in Gaza trekken aan de alarmbel: ‘Mensen zullen voor onze ogen doodgaan en we gaan er niets aan kunnen doen’Vandaag om 14:20Vandaag om 03:0013, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …En hoe zit het met jouw werkdruk?Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je...

Lire la suite:

destandaard »

Delhaize Wilrijk heeft vanaf vandaag zelfstandige uitbaterDe Delhaize in Wilrijk is vandaag een nieuw tijdperk ingegaan. Want de winkel wordt vanaf nu open gehouden door een zelfstandige uitbater. Een paar maanden geleden was daar bijzonder veel rond te doen. Het personeel vreesde toen dat ze ontslagen zouden worden of dat ze onder andere voorwaarden zouden moeten werken. Lire la suite ⮕

Vanaf 1 mei worden PFAS-tuinen in Zwijndrecht afgegravenTen laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting. Lire la suite ⮕

Opnieuw hulpgoederen aangekomen in GazastrookNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Verschijning El Kaouakibi voor raadkamer opnieuw uitgesteld: bijkomend onderzoek gevraagdDe verschijning van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi voor de Antwerpse Raadkamer is donderdag uitgesteld. Er is bijkomend onderzoek gevraagd. Lire la suite ⮕

Wandelclub De Kadodders organiseert opnieuw BelOrtawandeling: “De bossen zijn nu op hun mooist”Op zondag 29 oktober organiseert wandelclub De Kadodders haar jaarlijkse BelOrtawandeling in Sint-Katelijne-Waver. De Hondsbossen en Zuurbossen vormen het decor van verschillende wandelingen met afstanden van zes tot 25 kilometer. Vooraf inschrijven is niet nodig. Lire la suite ⮕

Jonge Japanse makers kiezen opnieuw voor oude technieken: ‘Ik wil vooral het ambacht in stand houden’In Japan lopen ze niet al te hoog op met hun traditionele ambachten, waardoor die stilaan dreigen uit te sterven. Een paar jonge makers willen het tij keren: zij blazen de tradities nieuw leven in, met een frisse vormentaal. Lire la suite ⮕