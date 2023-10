Opgepakte Palestijn vrijgelaten na verhoor door politie

De 23-jarige Mohammed A. had op 26 september asiel aangevraagd in ons land. Hij moest zich de volgende dag opnieuw melden, maar kwam niet opdagen. Dinsdag meldde hij zich opnieuw bij een officiële instantie en zou hij verklaard hebben te willen sterven als een martelaar. De Palestijn zou vernomen hebben dat zijn hele familie is gestorven in Gaza.

De asielzoeker werd meteen geseind op nationaal niveau. Dat betekent dat alle politie-eenheden in het land uitkeken naar de man. Woensdagmiddag rond 12.30 uur kon de politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) hem inrekenen in een hotel in Anderlecht.

“Uit verificaties uitgevoerd op de betrokken persoon, is gebleken dat er geen banden zijn met terroristische activiteiten”, meldt het Brusselse parket donderdagavond. “Bovendien kon de ernst van de uitlatingen die de betrokken persoon zou hebben gedaan niet worden bevestigd. Hij werd daarom na politieverhoor vrijgelaten.” headtopics.com

