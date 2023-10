Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegro

Terwijl de jongsten kennismaken met de goede ouderwetse speelhal, met wat extra’s.Zij zijn de enige hoop voor de inwoners van omsingelde stad in Oekraïne: “Zonder jullie zijn we ten dode opgeschreven”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Messi geblesseerd? Geld terug!De ticketprijzen worden in de VS steeds duurder en dus eisen de fans waar voor hun geld: meer garantie op het zien van de sterren. Het is trending in de MLS en de NFL, en in de NBA werd het zelfs in het reglement gegoten: de toppers moeten spelen.

Flessenverbod opgeheven: eerste weekend terug cava drinken op VogelmarktHet flessenverbod op het Antwerpse Theaterplein is opgeheven. Het werd in de coronaperiode ingevoerd, omdat het toen vaak de spuigaten uit liep. Met dronken klanten én jongeren die zelf flessen meebrachten naar het marktplein. Na overleg met de marktkramers en de veiligheidsdiensten mogen de flessen weer terug op tafel.

VS-autostaking: 'Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar', maar 'afwachten hoe het afloopt'Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd.

VerzetDeze felgrijze luchten vragen om de shoegaze van de jaren negentig. Omgekeerd wellicht ook. Voorts is het oppassen voor bladgladde paden, jagers in de bossen, wildgroei, vallende takken en kastanjemoes, maar het gevaar van herfst is melancholie. Het is het seizoen van loslopende honden. De afwas blijft staan. Van de laatste druiven maken we sap.

Steeds meer Vlamingen kiezen voor een open relatie, al is dat niet evident: "Helaas, er komt veel meer bij kijGoogle weet het, aan de unief merkt de professor het bij z'n studenten, en zelfs bij Vlaamse notarissen belandt de kwestie al op tafel. De open relatie zet z'n opmars in de samenleving breder dan ooit voort. "Het is een wandeling over een berg­keten, veeleer dan een wandeling in het park.