Op Allerheiligen herdenkt Kamiano overleden dak- en thuislozen

In de Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienseplein vond een herdenkingsplechtigheid plaats voor de dak- en thuislozen die afgelopen jaar zijn overleden. Het is een initiatief van Kamiano. …

In 2023 bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar. Om dat te vieren, organiseert minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) een gespreksavond over …Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie verdeelt dit jaar 250.000 euro onder zes Belgische projecten die ijveren voor een zogeheten kringloopeconomie.

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft in ‘De Ochtend’ op Radio 1 zijn oproep herhaald om het leger in te zetten ter bescherming van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Een eerdere oproep kreeg …Op het literair evenement Boektopia in Kortrijk riep uitgeverij Manteau op 1 november de Antwerpse Linde Verjans uit als winnares van een schrijfwedstrijd. Haar manuscriptTer gelegenheid van November Boekenmaand zullen er verschillende (inter)actieve voorleessessies plaatsvinden in het M HKA. headtopics.com

Lars Daelmans nestelt zich ondanks pech op negende plaats in Koppenbergcross: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt” Wandel langs graven Antwerpse culinaire iconen tijdens proevertjeswandeling op begraafplaats Schoonselhof

Allerheiligen wordt grijs en natAllerheiligen gaat grotendeels droog maar vrij bewolkt van start, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanaf Frankrijk. Lire la suite ⮕

Amoerfoe dompelt Allerheiligen onder in wereldmuziekVoor het derde jaar op rij neemt Herentals deel aan Reveil, een Vlaams initiatief om op begraafplaatsen een melancholisch eerbetoon te brengen aan de overleden op Allerheiligen. Lire la suite ⮕

Stad zet golfkarretje en fietstaxi in op begraafplaats tijdens drukke Allerheiligenperiode: “Iedereen moet dieOp vaste tijdstippen brengt een golfkarretje in Oostende mensen al even tot bij hun dierbaren op de stedelijke begraafplaats. Er wordt tijdens de periode rond Allerheiligen nu ook een fietstaxi ingezet en het golfkarretje rijdt nu dagelijks. Lire la suite ⮕

Hoe Halloween ons veroverde: ‘Parallel met katholieke Allerzielen is niet toevallig’In nauwelijks twintig jaar tijd duwde het uit Amerika overgewaaide Halloween de katholieke traditie – Allerzielen en Allerheiligen – naar de achtergrond. Hoe kon dat zo snel gebeuren? En waarom leidde dat niet tot een cultuuroorlog? Lire la suite ⮕

Eerste editie van Reveil in DoelReveil zet elk jaar kracht bij aan Allerheiligen. Door middel van muziek, poëzie of andere kunstvormen worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen activiteiten georganiseerd. Nu ook in Doel Lire la suite ⮕

Welkom in Cassadaga, het dorpje waar helderzienden en waarzeggers thuis zijnIn het Amerikaanse dorpje Cassadaga, in de staat Florida, hebben ze geen Halloween of Allerheiligen nodig om te griezelen of de doden te herdenken. De meeste inwoners zijn mediums die beweren dat ze met de doden te kunnen communiceren. Lire la suite ⮕