Oorlog gaat nieuwe fase in nu Israëlische grondtroepen operaties uitbreiden

Donderdag en vrijdag waren grondtroepen en tanks al begonnen met beperkte aanvallen op Hamas-infrastructuur en verkenningsmissies in de Gazastrook, maar vrijdagavond is Israël duidelijk een versnelling of twee hoger geschakeld. “Naast de aanvallen van de voorbije dagen breiden de grondtroepen vanavond hun activiteiten uit”, sprak legerwoordvoerder Daniel Hagari in een tv-verklaring. “Alle mogelijke legermacht wordt ingezet om de doelstellingen van de oorlog te bereiken.

Dat laatste heeft zich eerder op de avond al laten voelen in het noorden van de Gazastrook, die sinds zes uur vrijdagavond nog heviger wordt bestookt dan voorheen, zowel vanuit de lucht als vanop zee en over de grond. Het internet en telefoonnetwerk zijn bovendien afgesloten in de Palestijnse enclave, waardoor nog veel onduidelijkheid heerst over de toestand ter plekke. De Gazanen zijn zo nog meer afgesloten van de wereld dan anders.

Mogelijk is de escalatie van vrijdag vooral een Israëlische reactie op de strubbelende onderhandelingsgesprekken over het lot van de ruim 200 gijzelaars die Hamas nog steeds gevangenhoudt in Gaza. Israël beschuldigt Hamas ervan dat het die onderhandelingen doelbewust laat aanslepen om op die manier een grondoffensief uit te stellen. headtopics.com

Terwijl de bommen nog vielen, stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vrijdagavond al met een grote meerderheid – maar weliswaar zonder steun van de VS en Israël – een (niet-bindende) resolutie waarin het oproept tot een onmiddellijke humanitaire wapenstilstand. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, dit is een moment van de waarheid, de geschiedenis zal ons beoordelen”, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op X.

