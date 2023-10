Ook wie energiezuinig renoveert, gaat er financieel op vooruit: wat besliste de stad nog?

Bogdan Vanden Berghe is lijsttrekker voor Groen Antwerpen in 2024: “Ik ga mij niet laten doen als ik word uitgedaagd”

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Ook staking bij privébussen: "In Antwerpen rijdt 70 tot 80 procent van chauffeurs niet"Ook de privébusbedrijven hebben zich vrijdag aangesloten bij de spontane stakingsacties van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Dat meldt Erik Maes van BTB-ABVV vrijdag. Volgens Maes is 70 tot 80 procent van de chauffeurs in Antwerpen niet uitgereden.

Eerste elektrische interventievoertuigen van VAB rijden uit in Antwerpen: "Comfortabeler dan een vrachtwagen"De pechverhelpingsdienst VAB heeft voortaan ook elektrische interventievoertuigen. Die worden gebruikt om automobilisten te helpen. De eerste exemplaren in ons land rijden sinds vandaag uit in en rond Antwerpen.

Eerste Belgisch Rails-filiaal opent in Huidevettersstraat: "Een vleugje Californië in Antwerpen"Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging. "We hebben een trouw Antwerps cliënteel dat ons al sinds de beginjaren volgt", aldus Mackenzie Bryant, die onder meer verantwoordelijk is voor de Europese markt.

Vlaams Belang lanceert mobiliteitscampagne: "A perst u uit!"Vlaams Belang Antwerpen lanceert vandaag een nieuwe campagne over wat de partij de "Antwerpse mobiliteitschaos" noemt.