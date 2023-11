Ook tweede patiënt overleeft transplantatie met varkenshart niet

. De eerste patiënt was de 57-jarige David Bennett, die kampte met een levensbedreigende hartaandoening en die twee maanden na ontvangst van het hart ook overleed. Bij Bennett bleek het varkenshart geïnfecteerd met een varkensvirus. Faucette overleed doordat zijn lichaam het varkenshart afstootte, aldus de krant.

Beide patiënten kwamen door hun hartaandoeningen en verschillende gezondheidsproblemen niet in aanmerking voor een traditionele harttransplantatie. Hartkleppen van varkens worden al jaren gebruikt als vervangkleppen voor mensen, maar een volledig hart is een wereldprimeur. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een rechtstreekse overplanting. Het varkenshart is genetisch gemodificeerd: er zijn “varkenseiwitten” van weggewist en “menselijke eiwitten” aan toegevoegd, om het lichaam wijs te maken dat het om een mensenhart gaat.

Varkens zijn in theorie goede donoren voor mensen, omdat de organen qua grootte ongeveer overeenkomen met die van mensen. Mensapen ook, maar het ligt ethisch moeilijker om die massaal te kweken ten dienste van de mens. Grootste obstakel bij varkens was dat het menselijk lichaam ze heftig afstoot. Nu daar oplossingen voor bestaan, worden grote doorbraken verwacht. headtopics.com

