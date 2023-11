Ook in nerdland is hij Superman: hoe acteur Henry Cavill na afwijzing voor James Bond uitgroeide tot grote Hol

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik er ben”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Ook in nerdland is hij Superman: hoe acteur Henry Cavill na afwijzing voor James Bond uitgroeide tot grote HolAls kind noemden ze hem ‘dikke Cavill’. Vandaag is hij de ‘king of the nerds’. Na rollen als Superman en Geralt van Rivia hijst Henry Cavill (40) zich nu in het harnas van Highlander – opnieuw een fantasyhit. Hoe de geflopte 007 dankzij zijn hobby alsnog een Hollywood-carrière opbouwde. Lire la suite ⮕

“Geen probleem mevrouw, ik kom eraan”: ‘Superman’ zet les aan UGent op steltenEen student heeft een les aan de UGent verstoord door verkleed als superman door het auditorium te lopen. Rector Rik Van de Walle keurt het incident fors af. “Het minste wat je mag verwachten is dat studenten zich weten te gedragen.” Lire la suite ⮕

‘De goedkoopste plakstift is ook de beste’De structuur is te vast, de lijm te brokkelig, er lijkt geen lijm af te komen: de ene plakstift is de andere niet. Voor Line Vanvoorden, bezieler van Congé Bricolé, is een lijmstift onmisbaar tijdens het knutselen. Al moeten de materialen dan wel blijven plakken natuurlijk: ze testte twaalf plakstiften. Lire la suite ⮕

De Franse Revolutie ging ook over vampieren: ‘Castlevania: nocturne’ is goed gemaakte fantasyIn Castlevania: nocturne, een nieuwe animatiereeks, probeert de kerk met de hulp van vampieren de Franse Revolutie te breken. Een serie om smakelijk de hoektanden in te zetten. Lire la suite ⮕

‘Je kunt ook in diepe rouw zijn om iemand nog leeft’‘Smaakt het pintje?’ vraag ik aan de man met de grijze haardos. Hij zit glunderend bij het raam dat uitkijkt op de bloeiende nazomertuin van het Lire la suite ⮕