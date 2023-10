“Oog om oog, tand om tand. Getekend: de Wreker”: de klopjacht op de moordenaar die brieven naar de krant schre

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Vooruit verse « plusieurs milliers d’euros d’indemnités » à une ex-collaboratrice pour éviter un procèsLe parti Vooruit a versé des milliers d’euros à une employée licenciée pour la dissuader de saisir la justice ou de parler à la presse à propos d’une affaire de comportement transgressif, rapporte lundi Het Nieuwsblad. Lire la suite ⮕

Davy Roef ontpopt zich opnieuw tot held bij AA Gent door twee (!) strafschoppen te pakken, matig Standard bij rust al uitgeteldOnderschat Standard nooit en toen AA Gent met 3-0 de rust introk, was zelfs de eeuwige optimist in de KAA Gent Arena nog op zijn hoede. De Rouches probeerden ook heus wel maar net als voor de pauze miste Kanga - oog in oog met Roef een strafschop. Gent dat vooral voor rust wervelde, pakt meteen zijn eerste competitiezege in ruim een maand tijd. Lire la suite ⮕

Bekkentrekkende witte dolfijn jaagt meisje de stuipen op het lijf: “Teken van agressie”Een Chinees meisje schrikt zich rot wanneer ze gefascineerd naar de zwemmende beloega’s kijkt tijdens een bezoek aan een aquarium. Ze staat plots oog in oog met een van de witte dolfijnen, die haar even lijkt aan te staren, maar dan zijn kaken wijd openspert. Lire la suite ⮕

RENÉ KIJKT MEE. “Club Brugge brengt niet het voetbal dat het wil uitstralen”Aan het oog van oud-bondscoach René Vandereycken (70) ontsnapt er niets. Hij bekeek Club Brugge - Antwerp. Lire la suite ⮕

Er “kringelde een blauw rookje” omhoog, er werd gehuild en geschreeuwd: de moordaanslag op de koning der BelgeIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. Lire la suite ⮕