Onze specialist test spotgoedkope Brunello, Barolo en Châteauneuf-du-Pape van Aldi: “16% alcohol!?”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Onze cartoon van de dag, gemaakt door ZazaElke dag brengt Gazet van Antwerpen een nieuwe cartoon van huiscartoonist Zaza. Bekijk hier de cartoon van de dag.

Alle indicatoren staan op (donker)rood: onze economie stevent af op een crisisHet ondernemersvertrouwen kreeg in oktober een stevige knauw. Vooral in de dienstensector weegt het pessimisme door. Maar ook alle andere alarmbellen staan stilaan op donkerrood. Het gaat niet goed met onze economie.

Negentien kinderen vormen allereerste kinderraad: "Samen leuke dingen bedenken voor onze gemeente"Negentien vertegenwoordigers van verschillende basisscholen in Sint-Gillis-Waas kwamen woensdag voor het eerst samen om de eerste kinderraad in de gemeente op te starten. "Het is van belang om de jeugd actief te betrekken in gemeentelijke besluitvorming", zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Ronny Deila change son onze avec Meijer, Balanta et Nielsen titulaires face à LuganoL'entraîneur du Club Bruges, Ronny Deila, a procédé à quelques changements dans son équipe pour le match de Conference League (18h45) contre Lugano ce jeudi. Par rapport au match de championnat contre Courtrai (défaite 1-0), Bjorn Meijer est titularisé pour la première fois de la saison, envoyant Maxime de Cuyper sur le banc.

Griezelen met Halloween of leesvoer sprokkelen: onze niet te missen toptips voor deze weekOntdek de allerbeste evenementen, tentoonstellingen en activiteiten in je buurt. Gratis en betalend, virtueel en live, alleen of met kinderen.Ilse Dewever