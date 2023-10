Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel la

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

Geen koninklijke comeback: anonieme en beschimpte Romelu Lukaku ziet vervanger winning goal maken voor InterRomelu Lukaku heeft de trip naar Milaan overleefd, maar daarmee is alles gezegd. De Rode Duivel werd 90 minuten lang uitgefloten door de Inter-aanhang, kreeg weinig klaar en zag AS Roma verliezen door een late goal van Marcus Thuram (1-0). Lire la suite ⮕

Romelu Lukaku impuissant pour son retour face à l'Inter, qui gagne en fin de machL'Inter Milan s'est imposée (1-0) face à l'AS Rome, dimanche soir lors de la 10e journée de Serie A. Pour son retour au stade Giuseppe Meazza, Romelu Lukaku a été hué par ses anciens supporters, mais n'a pas brillé ensuite dans le choc de la journée en Italie. Lire la suite ⮕

Insultes, sifflets : l’accueil glacial des supporters de l’Inter Milan à Romelu LukakuLes supporters de l’Inter Milan ne lâchent décidemment pas l’affaire. La Curva Nord, célèbre groupe de supporters, a... Lire la suite ⮕

La distribution de sifflets pour le match Inter-Roma avec Lukaku interditeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter-AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans milanais et Romelu Lukaku, désormais joueur de la Roma, a été interdite par la police, a annoncé le groupe de supporteurs à l'origine de cette initiative. Lire la suite ⮕

Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel laWe zullen toch een week last hebben van tinnitus. Het fluitconcert dat Romelu Lukaku (30) kreeg bij zijn terugkeer naar Inter was echt oorverdovend. Wij hoorden nooit eerder zo veel lawaai in een stadion, maar de Inter-fans moesten de spits niet echt uit zijn lood slaan. Lire la suite ⮕