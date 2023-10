Onze man in San Siro liep tinnitus op bij terugkeer van Lukaku naar Inter: “Nooit eerder hoorden we zo veel la

29-10-23 21:57:00 / La source: gva

We zullen toch een week last hebben van tinnitus. Het fluitconcert dat Romelu Lukaku (30) kreeg bij zijn terugkeer naar Inter was echt oorverdovend. Wij hoorden nooit eerder zo veel lawaai in een stadion, maar de Inter-fans moesten de spits niet echt uit zijn lood slaan.