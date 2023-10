Onze Chef Voetbal steekt zijn hand niet in het vuur voor Club Brugge na de zege tegen Antwerp: “Jan Breydel fe

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕

Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Un cycliste percuté mortellement dans les environs du stade Jan Breydel de BrugesUn cycliste sexagénaire a perdu la vie dimanche dans un grave accident de la route qui s'est produit dans les environs du stade Jan Breydel de Bruges, ont indiqué la police locale et le parquet brugeois. La victime était en route pour assister au match de football opposant le Club de Bruges à l'Antwerp. Lire la suite ⮕