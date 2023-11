Onze chef media eert het Zwan-worstje, na ‘Snackmasters’: “Mijn troostende schouder”

Politieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arme man”

Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: "Het is verschrikkelijk. Al dat gezeik over 'het zit tussen uw oren'"Politieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: "Arme man"

ALLEMAAL ANTWERPEN: "Ik ben mijn oudste zusje verloren aan corona"Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Sharon Renfrum (40).

'Mijn wegen en die van Anderlecht zullen elkaar altijd kruisen'Als sportief directeur bij La Louvière, de fiere leider in Eerste Nationale, staat Nicolas Frutos (42) vanavond in de beker tegenover Anderlecht, de club waar de rijzige Argentijn in drie passages alles meemaakte. 'Ik ben blij dat paars-wit weer een titelkandidaat is.

Kunstenaar Anselm Kiefer: 'Het is altijd oorlog in mijn hoofd'Met twee tentoonstellingen en een filmevocatie is Anselm Kiefer, mythomaan onder de Duitse kunstenaars, dit najaar omnipresent. 'Ik voel mij een beeldenstormer, die verwoesting nodig heeft om te creëren', zegt hij over zijn scheppingsproces.

Veldrijder Thibau Nys: 'Mijn vader evenaren is zo goed als onmogelijk'Dat Thibau Nys zo voortvarend aan het seizoen zou beginnen, had hij zelf niet zien aankomen. 'En het kan nog veel beter', zegt de 20-jarige veldrijder.

Ex-roker Herman Brusselmans brengt dagboek uit: "Het is verschrikkelijk, maar ik bijt op mijn tanden"Herman Brusselmans (66) houdt vol: een maand nadat hij de sigaret afzwoor, is hij nog steeds gestopt met roken. De columns die hij erover schrijft, brengt hij uit als een dagboek.

