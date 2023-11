Onze cartoon van de dag, gemaakt door Zaza

OVERZICHT. Donderdag bijna geen treinen tijdens piekuur door verwachte stormweer, ook reeks IC-verbindingen geschrapt

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij.

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel” Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarktCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast headtopics.com

De twijfels van seksuologen Maxime Brusselaers en Nicky Schelkens: ‘Waar leer je dat, grenzen aangeven?’Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen. ‘Tijdens onze masteropleiding seksuologie gingen onze ogen open’, Lire la suite ⮕

Night of the Zaza brengt wervelende mix van live muziek, dans en lichtspektakelFanfare SNK Weelde pakt op vrijdag 3 november en zaterdag 4 november in het gemeenschapscentrum De Wouwer in Ravels weer uit met de Night of the Zaza. Op dit live evenement komen verscheidene muziekgenres en -stijlen aan bod. Lire la suite ⮕

Exorcisme in Vlaanderen: elke maand zijn er nog aanvragen van ‘bezetenen’De Wereldvereniging van Exorcisten heeft met de Tsjechische priester/kerkjurist Karel Orlita een nieuwe voorzitter gekozen. 203 exorcisten en 100 assistenten namen deel aan het congres in Italië. Of er Belgen bij waren is niet bekend. Lire la suite ⮕

Lectrr, cartoon van de dagElke dag brengt De Standaard nieuwe cartoons van huiscartoonist Lectrr. Lire la suite ⮕

Nick Rodwell, de ‘boze’ stiefvader van Kuifje: ‘Onze hevigste critici sterven uit’Volgens een nieuw boek, De verdwenen miljoenen van Kuifje, is de behoeder van Hergés erfgoed er eerder de doodgraver van. Héél uitzonderlijk wil Nick Rodwell reageren. ‘Dit slaat nergens op.’ Lire la suite ⮕

Pretparken pakken uit met spookhuizen: ‘Halloween is onze beste periode’In de weken rond Halloween zijn het niet de rollercoasters die de meeste decibels ontlokken aan pretparkbezoekers, maar de spookhuizen en griezelzones. Die zijn big business geworden. ‘Halloween is goed voor 20 procent van onze jaarlijkse omzet.’ Lire la suite ⮕